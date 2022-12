De voorraden dieselbrandstof in Noordwest-Europa zullen toenemen, maar iets minder dan eerder verwacht. Een en ander is afhankelijk van een aanstaand verbod op Russische leveringen. Dat stellen kenners van onderzoek- en adviesfirma Wood Mackenzie in een nieuwe raming. De dieselvoorraden zijn van invloed op de prijs aan de pomp.