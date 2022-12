Dertien Duitse theologen maken bezwaar tegen verplichting tot genderneutrale taal

Een dertiental theologen en docenten van hogescholen en universiteiten in Duitsland heeft bezwaar gemaakt tegen de toenemende verplichting om genderneutrale taal in de theologie te gebruiken. In een 12 pagina’s lang artikel in het tijdschrift ”Orde en Waarheid” beroepen de theologen zich op de vrijheid van taal en wetenschap. Ze verzetten zich tegen de „grootschalige taalplanning” waarmee een kunstmatige taalverandering zou worden bewerkstelligd.