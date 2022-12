Apple opnieuw omlaag op Wall Street

Het Amerikaanse techconcern Apple behoorde woensdag opnieuw tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de tegenvallende iPhone-verkopen. Het Japanse Murata, een belangrijke toeleverancier van Apple, vreest namelijk dat telefoons zoals de iPhone 14 steeds minder goed verkopen. Murata, dat ook elektronische componenten levert aan andere smartphonefabrikanten, verlaagde eerder dit jaar al een paar keer de verwachtingen voor de wereldwijde smartphoneverkoop.