Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is dinsdag onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers schrokken van een bericht dat het socialemediabedrijf binnenkort van de Europese privacywaakhond alleen nog maar gepersonaliseerde advertenties mag tonen als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Dit lijkt een flinke klap voor het verdienmodel van Meta.