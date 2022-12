De Britse prins Harry en uitgeverij Associated Newspapers gaan proberen om tot een schikking te komen in de rechtszaak over een artikel waarin geschreven werd over de beveiliging van de prins en zijn gezin. Beide partijen hebben ermee ingestemd om de zaak tot half januari op te schorten om tot een oplossing te komen, bleek tijdens een hoorzitting in het Hooggerechtshof in Londen.