Basisscholen in en om Staphorst hebben maandag ruim 250 „inclusieve sinterklaaspakketten” ontvangen van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De actiegroep wil scholen op die manier aanmoedigen het sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet te vieren. „Ik wil er niets meer over kwijt”, zegt een basisschooldirecteur.