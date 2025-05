Geen arrestaties Scheveningen om rust en veiligheid, zegt politie

Dat er bij de rellen donderdagavond in Scheveningen niemand is opgepakt, was volgens de politie omdat het op dat moment belangrijker was de openbare orde te herstellen. „Gister stond het belang om de rust te herstellen en de veiligheid van burgers te waarborgen voorop gezien het zware geweld”, schrijft de politie van Den Haag vrijdag op X.