Aanhouding in liquidatiezaak uit 2016 in Amsterdam Zuidoost

De verdachte is op 22 april aangehouden, vrijdag is besloten dat hij negentig dagen blijft vastzitten. De aanhouding wordt pas nu gemeld omdat de verdachte in beperkingen zat, wat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. „Nieuwe feiten en omstandigheden hebben geleid tot heropening van het onderzoek”, aldus het OM in een verklaring.

Belhadj zou op een ‘dodenlijst’ hebben gestaan van een Utrechtse bende die liquidaties uitvoerde op bestelling. In 2017 werd Jason L. uit Amsterdam veroordeeld tot 14 jaar cel voor het medeplegen en uitlokken van de moord op Belhadj.