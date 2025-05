Honderden bezoekers bij herdenking Canadese oorlogsbegraafplaats

Op de begraafplaats liggen meer dan 2300 Canadezen die zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog die tachtig jaar geleden ten einde kwam. Daarbij liggen nog honderd mensen van wie het lichaam nooit is geïdentificeerd.

Het was erg warm op de begraafplaats. Een fotograaf van het ANP zag dat de oorlogsveteranen halverwege de ceremonie naar de schaduw werden verplaatst. Een doedelzakspeler werd niet lekker door de zon en bezoekers hebben flesjes water gekregen tegen de hitte.

Onder andere de 101-jarige veteraan majoor-generaal Richard Rohmer hield een toespraak tijdens de ceremonie. Hij meldde zich als 18-jarige aan bij de luchtmacht. Dat was in 1942. „Er was oorlog en ik wilde er deel van uitmaken”, verklaarde hij als reden om zich aan te melden. In november 1944 had hij 135 missies voltooid als verkenner.

De herdenking is georganiseerd door de stichting Faces to Graves en de Canadese regering.