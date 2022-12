Nederland zegt ten onrechte dat nog niet is aangetoond dat Bulgarije klaar is voor aansluiting bij de zone voor paspoortvrij reizen, vindt de Europese Commissie. Het is volkomen duidelijk dat het Balkanland aan alle eisen voor het Schengengebied voldoet, onderstreept verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson.