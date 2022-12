Beurzen Azië overwegend hoger door versoepeling coronaregels China

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend omhoog. Dat kwam onder andere door de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen in China. Vooral in Hongkong zorgde dat voor opluchting onder beleggers, maar ook in Shanghai en Shenzhen stonden duidelijke winsten op de borden. De Chinese president Xi Jinping zou hebben gezegd dat de mildere omikronvariant van het coronavirus de weg vrijmaakt voor minder strenge coronamaatregelen.