In een trein van Amsterdam naar Den Helder is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.15 uur ter hoogte van Schagen zwaar vuurwerk afgestoken. Er is iemand gewond geraakt aan zijn hand en overgebracht naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van NS. Het zou gaan om een 18-jarige jongen uit Schagen, zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. Of hij ook de dader is, is nog onduidelijk.