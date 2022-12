Ze geeft lezingen voor de RMU, de NPV en de christelijke vereniging Samen Alleen. Ook coacht Marian Houtman-Heijboer (62) uit Apeldoorn sinds anderhalf jaar vrouwen. Werk waar ze met veel enthousiasme over praat. „Het is alsof God alle lessen die ik in mijn leven leerde bij elkaar brengt om nu uit te kunnen delen.”