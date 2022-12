Dit jaar zijn al zeker 450 geldautomaten in Duitsland opgeblazen. Dat is het hoogste aantal ooit voor dit delict, meldt de Duitse krant Die Welt in een publicatie op zondag die vooraf is ingezien door persbureau dpa. De krant verwees naar deelnemers aan de conferentie van ministers van Binnenlandse Zaken van de zestien Duitse deelstaten, die in München werd gehouden en vrijdag eindigde.