Van de 891.000 mensen uit een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, was vorig jaar bijna een kwart (209.000) een minderjarig kind. Dat betekent dat 6,6 procent van alle kinderen leeft met een armoederisico. Dat is een lichte daling in vergelijking met een jaar eerder. Toen was dat nog 6,8 procent (218.000).