Een hof van beroep heeft donderdag de aanstelling van een onafhankelijk arbiter (special master) voor oud-president Donald Trump ongedaan gemaakt. Dat maakt voor het Amerikaanse ministerie van Justitie na ruim twee maanden de weg vrij om de documenten te onderzoeken die in beslag zijn genomen tijdens de huiszoeking in Trumps resort Mar-a-Lago in augustus.