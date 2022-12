Netflix heeft de handelsdag donderdag in New York met een flinke plus afgesloten. Beleggers lijken in toenemende mate vertrouwen te hebben in de goedkopere abonnementen van de streamingdienst. Softwarebedijf Salesforce behoorde tot de grootste dalers. Een van de topmannen van dat bedrijf gaf te kennen dat hij zijn functie neerlegt met ingang van het nieuwe jaar, wat leidde tot onrust.