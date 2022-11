Een nieuw jongerenblad ziet het licht. ”Nabij jou” is een uitgave van het deputaatschap voor opvoeding, onderwijs en catechese van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Vanaf 1 december verschijnt ”Nabij jou” bij de Wachter Sions. In gesprek met Arno Bronkhorst, hoofdredacteur van het nieuwe magazine.