Er leven grote zorgen over wereldgelijkvormigheid, bleek op de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland die dinsdag plaatshad in Barneveld. Alleen door een wonder kan de wereldgelijkvormigheid worden gekeerd, zei ouderling R. A. van der Garde (Opheusden) in een toelichting op de werknotitie ”Heb de wereld niet lief”.