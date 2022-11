De provincie Gelderland mag voorlopig niet verder gaan met het afschrikken van wolven met paintballgeweren. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag beslist. Gedeputeerde Staten hadden daar toestemming voor verleend omdat er in het Nationaal Park De Hoge Veluwe een wolf zou zijn die afwijkend gedrag vertoont. Volgens de rechter is de maatregel niet genoeg onderbouwd.