De prestatiemaatschappij eist haar tol. Een toenemend aantal jongeren bezwijkt onder de druk van hoge latten, perfecte plaatjes en hooggespannen verwachtingen en kampt als gevolg daarvan met depressies en psychische problemen. „Het leven is een last. Elke activiteit is een berg waar ik tegenop zie”, zegt Lisette (26).