Voor D66-leider Sigrid Kaag is aanpak van de klimaatverandering de ultieme taak. In een nieuw regeerakkoord zal daar dan ook „het zwaartepunt” moeten liggen. „U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek”, zei ze maandagavond tijdens de HJ Schoo-lezing, georganiseerd door weekblad EW.