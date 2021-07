Spoorbeheerder ProRail gaat aangifte doen naar aanleiding van een foto op de website van het AD, waarop een op een onbewaakte spoorwegovergang geparkeerde trekker is te zien. De foto was geplaatst bij een artikel over vier onbeveiligde spoorwegovergangen in de gemeente Zutphen. De eigenaar staat op enkele meters van zijn trekker op het spoor. „Levensgevaarlijk en strafbaar”, zegt ProRail op Twitter.