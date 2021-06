Het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) is niet voor alle studenten en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving, staat in een kritisch rapport over de modeopleiding. Studenten zijn op een onacceptabele manier behandeld door docenten die hen moest opleiden en een deel van de studenten geeft aan daar nu nog steeds last van te hebben, concludeert onderzoeksbureau Bezemer & Schubad.