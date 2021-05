In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp zet de rechtbank vrijdag het liquidateproces Marengo voort met de bespreking van het deeldossier rond de moord op Abdelkader Belhadj. De moord en de voorbereiding ervoor staan op de aanklacht tegen Ridouan Taghi, hoofdverdachte in Marengo. Medeverdachten Mario R. en Arthur M. worden vervolgd voor de voorbereiding van de moord.