Van der Staaij aangeslagen door column De Breij

Het raakt SGP-leider Van der Staaij dat cabaretière Claudia de Breij het vriendschappelijke contact met de politicus heeft opgezegd als gevolg van de commotie over de Nashville-verklaring. Van der Staaij zegt dat op Twitter.

Alsjeblieft! Hier een briefje terug @claudiadebreij:https://t.co/YPVMmgDAec — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) 18 januari 2019

In 2012 kregen de twee het met elkaar aan de stok toen de SGP protesteerde tegen een voorstel waardoor de niet-biologische moeder van een lesbisch stel door de wet zou worden erkend als moeder. Van der Staaij organiseerde toen een verzoeningsgesprek in een Haags café.

Na Nashville maakte De Breij van haar column in de VARAgids een open brief, waarin zij na de aanhef ‘Lieve Kees’ de vriendschap opzegde. Van der Staaij reageerde: „Lieve Claudia, dit raakt mij meer dan jij denkt.” Nadat het stof is neergedwarreld hoopt hij op een voortzetting van het gesprek.

Op zijn Facebookpagina schrijft Van der Staaij te hopen dat de eerste gesprekken na alle commotie over de Nashvilleverklaring een vruchtbaar vervolg krijgen. In hetzelfde bericht bedankt hij iedereen die hem steunbetuigingen bood.

De afgelopen dagen heeft hij geprobeerd toelichting te geven, verheldering te bieden en misverstanden weg te nemen, aldus Van der Staaij. De SGP-leider hoopt dat in vervolggesprekken helder uit de verf komt „dat ieder mens er mag zijn, een kostbaar Godsgeschenk is, een naaste om lief te hebben.” Maar óók „dat bij een open Bijbel liefde en leefregels bij elkaar horen, dat hij als christen trouw wil zijn aan voluit Bijbelse noties over huwelijk en seksualiteit, ook als dat tegen de tijdgeest ingaat.”

Vergelijkbare bewoordingen gebruikte Van der Staaij ook in zijn reactie op De Breij.

Dat de Nashvilleverklaring misverstanden opriep, had volgens Van der Staaij een tweeledige oorzaak. Bepaalde formuleringen waren volgens hem onvoldoende duidelijk en leverden verwarring op. Daarnaast speelde mee „dat niet iedereen bereid was om de tekst welwillend te lezen en dat de verklaring, al dan niet met opzet, werd neergezet als een anti-homopamflet.” Tegen kwaadwillendheid is geen kruid gewassen, aldus Van der Staaij.

Bij het partijkantoor van de SGP in Rotterdam kwamen vrijdag zo’n 150 actievoerders bij elkaar om te protesteren tegen de Nashville-verklaring.

D66 en PvdA willen dat onderwijsminister Slob (ChristenUnie) vanwege Nashville het Driestar College uit Gouda op het matje roept. Aanleiding is het ondertekenen van de verklaring door Driestarbestuurder Wim de Kloe.