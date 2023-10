Partnercontent

Wie accountancy wil studeren en tegelijk actief praktijkervaring wil opdoen, is bij Van Ree Accountants aan het juiste adres. “Van Ree heeft al heel wat duale studenten in de teams opgenomen. Ik begrijp dat: de sfeer onder collega’s is geweldig en de combi van werken en leren is inspirerend,” zegt Mirthe van Dieren.