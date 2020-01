Tentoonstelling Statenvertaling is een succes

De tentoonstelling over de Statenvertaling in het gebouw van de Tweede Kamer is in meerdere opzichten succesvol.

Op initiatief van historicus en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt in de Tweede Kamer een tentoonstelling plaats over de totstandkoming van de Statenvertaling. De expositie loopt nog tot eind februari en is volgens Bisschop een succes.

Van de 5000 beschikbare catalogussen hebben bezoekers er al zo’n 2500 meegenomen. Ook van collega’s krijgt Bisschop mooie reacties. „Een van hen stuurde mij een bericht. Hij zat ergens mee in zijn leven. En het lezen van de catalogus had hem echt geholpen om daar doorheen te komen. Bijzonder.”

Bezoekers kunnen in een boek bij de tentoonstelling een Bijbeltekst plaatsen. Velen maken daar gebruik van, maar anderen gebruiken het voor hun eigen tekst: „Jezus redt”, maar ook „Volg je hart want dat klopt.”

Op ’t Hof, voorzitter van de Landelijke Stichting tot bevordering van Staatkundig Gereformeerde Beginselen, bezocht de tentoonstelling ook en maakte subtiel een statement. Hij schreef Jesaja 49: 23 in het boek. „En koningen zullen uw voedsterheeren zijn…” Calvijn trekt in zijn uitleg van deze tekst de lijn door naar de overheden die de taak hebben om de kerk te ondersteunen, ook financieel. Zo zou de stichting het anno 2020 nog het liefst zien.