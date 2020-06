Politiek vraagt opheldering over mogelijke terreursubsidie

Nederland zou al jarenlang geld geven aan een Palestijnse organisatie die banden heeft met het terroristische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, en waarschuwingen hierover negeren.

SGP, PVV en ChristenUnie hebben minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om opheldering gevraagd.

In een artikel op de website van “UK Lawyers for Israel” (UKLFI) wordt gesteld dat Nederland waarschuwingen dat het geld geeft aan een organisatie met „meerdere banden” met een terroristische groepering, negeerde. De organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ontving 10 miljoen dollar in de periode 2013-2016 en 13 miljoen dollar in de periode 2017-2020, aldus het bericht.

UKLFI zegt in mei 2019 een brief te hebben geschreven aan het hoofd van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden, waarin werd gewezen op de „vele banden” tussen UAWC en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een als terroristisch aangemerkte organisatie. UKLFI wees in het bijzonder op ene Abdul Razaq Farraj, werknemer van UAWC. Hij zou zijn aangeklaagd voor het autoriseren van een bomaanslag op een Israëlische familie in augustus 2019.

De Britse groep schreef 7 mei van dit jaar een brief aan Kaags ministerie, met bijgevoegd meer informatie over de banden tussen UAWC en de PFLP, aldus UKLFI. Zowel op de eerste brief als op vragen aan minister Kaag kreeg de groep naar eigen zeggen geen antwoord.

SGP, PVV en ChristenUnie vragen de bewindsvrouw beweringen uit het artikel te bevestigen. Ook vragen zij of de minister in kaart wil brengen welke door Nederland gesubsidieerde organisaties banden hebben met terreurgroepen, en de financiering van deze organisaties zo snel mogelijk te stoppen. Daarnaast verzoeken de partijen Kaag de financiering van organisaties die een boycot van, of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen, te beëindigen.