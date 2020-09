Oud EP-lid Leen van der Waal (SGP) overleden

In zijn woonplaats Ridderkerk is donderdag, na een ziekteproces van een aantal maanden, oud-Europarlementariër ir. L. van der Waal overleden.

SGP’er Van der Waal, die van 1984 tot 1997 in het Europees Parlement (EP) zat, is 91 jaar geworden. Na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft werkte hij vele jaren in diverse functies bij Esso-Nederland en Esso-Benelux. In het EP vertegenwoordigde hij behalve zijn eigen partij ook GPV en RPF, de partijen die later opgingen in de ChristenUnie.

Hij was de eerste politicus uit de kleine christelijke partijen die in het EP werd gekozen. In 1994 kreeg hij gezelschap van GPV’er Hans Blokland.

Van der Waal bekleedde tijdens zijn arbeidzame leven tal van nevenfuncties. Zo was hij vele jaren hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond.