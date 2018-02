Ollongren: Baudet gaat verder dan PVV

Het populisme bedreigt de „kernwaarden van de democratie” en Forum voor Democratie (FVD) gaat hierin verder dan de PVV. Dat vindt vicepremier en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

„De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat”, zei ze vrijdag in Nijmegen in de burgemeester Ien Dales-lezing.

Ze hekelde dat FVD-leider Thierry Baudet deze week geen afstand nam van de uitspraak van een partijgenoot dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. „Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.”

De bewuste uitspraak is gedaan door Yernaz Ramautarsing die nummer twee staat op de kandidatenlijst van FVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Het heeft ertoe geleid dat D66, GroenLinks en de PvdA niet meer willen samenwerken met FVD na de verkiezingen.