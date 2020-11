Minister Slob: ruzie NOS en Vooravond ‘geen fraaie figuur’

Dat een presentatrice en een hoofdredacteur van de publieke omroep via sociale media en de pers een ruzie uitvechten over journalisten die niet aanschuiven bij een talkshow, is „geen fraaie figuur”, zegt minister Arie Slob (Media). Hij is blij dat de „betrokkenen in gesprek zijn”, maar kan en wil zich er als minister naar zijn zeggen verder niet mee bemoeien.

Tussen De Vooravond-presentatrice Fidan Ekiz en NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff ontstond een conflict toen Ekiz naar buiten klapte over het talkshowbeleid van Gelauff. De hoofdredacteur zou NOS-journalisten niet toelaten bij het praatprogramma De Vooravond „vanwege hem onwelgevallige meningen”, zei Ekiz. Gelauff zei dat hij bij nieuwe programma’s altijd even wil afwachten totdat hij besluit of verslaggevers en redacteuren van de NOS daar mogen aanschuiven om over actuele onderwerpen te praten.

Liever had Slob gezien dat dit „op een vredige manier” was besproken, zei hij op vragen hierover van VVD-Kamerlid Zohair El Yassini. De minister hoopt „dat situaties als deze zich niet vaak voordoen. Want het is best heel vervelend dat op deze wijze een conflict publiek wordt gemaakt en ontaardt in allerlei reacties, want het maakt heel veel los. Niet alleen bij u in de politiek, maar ook in het land.”

Maar hij wil zich niet actief mengen in individuele zaken. „U kunt niet aan een minister gaan vragen dat hij ook even bepaalt of welke journalist waar mag aanschuiven. Dat is wel wat er de facto gebeurt op het moment dat je daar oordelen over gaat geven. Dan ga je ook bepalen: was het wel een goede keuze of niet een goede keuze.”