Kamer wil Siriz nog verder knevelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil hulpinstelling Siriz op initiatief van D66 en VVD nog verder knevelen.

Om in aanmerking te laten blijven komen voor overheidssubsidie zou Siriz zich moeten onthouden van alle communicatie- en marketingactiviteiten „die erop gericht zijn vrouwen te overtuigen van één bepaalde waarde ten aanzien van het ongeboren leven.” Één van de consequenties van die eis zou zijn dat Siriz niet langer zou mogen participeren in het Platform zorg voor Leven; de koepel die onder andere de Week van het Leven organiseert.

D66 en VVD, die in elk geval de steun hebben van GroenLinks, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren, formuleerden hun eis donderdagmiddag in een Tweede Kamerdebat over de financiering van de keuzebegeleiding aan ongepland zwangere vrouwen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft voor de hulpinstellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen al kwaliteitscriteria opgesteld. Zo mogen organisaties die worden bekostigd door het ministerie voor het aanbieden van keuzehulp zich verder niet door andere instanties laten sponsoren. Siriz mag voor deze hulpverlening dus geen geld ontvangen van de VBOK.

D66, VVD en GroenLinks vinden de organisatorische en beleidsmatige verwevenheid tussen Siriz en de VBOK echter dermate problematisch dat zij vinden dat de al door Blokhuis opgestelde voorwaarden met nog één eis moeten worden uitgebreid. Ter illustratie verwezen zij naar de website www.weekvanhetleven.nl. Het Platform zorg voor Leven, waarin Siriz dus participeert, stelt daar onder meer: „De intentie tot beëindiging van het leven wordt door ons als onaanvaardbaar afgewezen.”

Een organisatie die dergelijke uitspraken onderschrijft, kan niet geloofwaardig keuzehulp aanbieden, aldus D66-Kamerlid Bergkamp. Een Kamermeerderheid is dat dus met haar eens.

Blokhuis zei in reactie dat uitbreiding van de door hem opgestelde criteria wat hem betreft niet aan de orde is. Uit de eis van VVD en D66 spreekt volgens hem een vorm van wantrouwen jegens Siriz waar geen grond voor is. Wel wil hij met Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk in gesprek over de manier waarop er op de site van de Week van het Leven wordt gesproken over abortus. „Ik kan mij voorstellen dat het vertrouwen in de onafhankelijkheid van de keuzehulp van Siriz door sommige uitingen niet wordt vergroot.”

Blokhuis zei het jammer te vinden als VVD en D66 hun wens volgende week via een motie gaan voorleggen aan de Tweede Kamer. Hij hoopt dat coalitieoverleg ertoe zal leiden dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het onderling alsnog eens kunnen worden over welke eisen er aan door de overheid gefinancierde hulpinstanties kunnen worden gesteld.