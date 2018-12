Geheime ontmoeting tussen Baudet en SGP-ondernemers

Baudet van Forum voor Democratie blijkt populair bij ondernemers die de SGP een warm hart toedragen. Recent was er een ‘geheime’ ontmoeting tussen de politicus en een aantal van zijn nieuwe fans.

Thierry Baudet van het Forum voor Democratie heeft niet zo veel met Bijbelgetrouwe christenen. Zijn Bijbelkennis bleek enkele weken geleden nog onder de maat tijdens het debat over het Marrakeshpact. Baudet moest het antwoord schuldig blijven op de vraag van CU-Kamerlid Voordewind wie uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hulp gaf aan de naaste...

Bijbelgetrouwe christenen blijken daarentegen wel veel op te hebben met Baudet. „Ik zal altijd SGP stemmen, maar het is wel goed dat Baudet er is”, zo valt nogal eens te beluisteren op verjaardagen.

Onlangs hadden enkele tientallen ondernemers uit SGP-kring een ontmoeting met de populistische politicus.

De ondernemers zouden daarvoor flink in de buidel hebben getast, zo gaat het verhaal. De meeting was kennelijk met nogal wat geheimzinnigheid omgeven, want informatie erover is niet gemakkelijk te achterhalen. Naar verluidt vond het gesprek plaats in een van de Amsterdamse panden van de Goudse ondernemer Cor Verkade. Maar die zegt van niets te weten: „Naar mijn stellige overtuiging is er geen ondernemersmeeting in een pand van ons geweest.”

Het is bekend dat Verkade, die uit een SGP-nest komt en ook meestal op die partij stemt, in de hoofdstad aan Baudet een ruimte verhuurt. Hij vindt „Forum een waardig alternatief voor heidenen die ik weliswaar aanbeveel SGP te stemmen, maar waarbij ik respect heb als zij die vrijmoedigheid niet hebben.” Verkade zelf is „vreugdevol lid van SGP, CU en CDA en donateur van Forum voor Democratie.”

Wie zou er dan wel meer van de ontmoeting weten? De voorzitter van het SGP-ondernemersplatform, het Zeeuwse Statenlid Ad Dorst? Nee. Hij weet ook nergens van: „Ik heb niet vernomen dat er zo’n bijeenkomst is geweest.”

Iemand die wél meer los wil laten over de ontmoeting is Wilco Boender, voorzitter van het Conservatief Café te Gouda. Hij was er zelf niet bij, maar hij weet van de ontmoeting. Hij weet ook te vertellen dat de ontmoeting niet op initiatief van Baudet heeft plaatsgevonden. Dus moeten de reformatorische ondernemers het initiatief hebben genomen. Kennelijk wilden ze graag nader kennismaken met de Haagse politicus die nauwelijks middelen schuwt om in de publiciteit te komen.

Het meest verbaasd is Boender over het feit dat de aanwezigen zo geheimzinnig doen over hun steun aan FvD. Waar Boender geen antwoord op weet, is hoe diep de mannenbroeders in de buidel hebben getast voor deze ontmoeting. Maar dat zal ook nog wel een keer naar buiten komen. Er zijn in en om het Haagse maar weinig zaken die voor altijd verborgen blijven.