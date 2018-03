CU en SGP verliezen zetels in Biblebelt, maar winnen stemmen

Nadat 97 procent van de stemmen is geteld, stevent de SGP af op een verlies in zetelaantallen. In de gemeenten die tot nu toe geteld zijn betekent het een verlies van 12 zetels.

Daar zitten een aantal plaatsen bij waar de SGP traditioneel goed scoort, zoals Zwartewaterland, Veenendaal, Katwijk, Urk, Goeree-Overflakkee, Rhenen, Kampen, Renswoude, Ridderkerk en Barneveld. De SGP boekt zetelwinst in Krimpen a/d IJssel en Alblasserdam.

De SGP is er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen in Amersfoort en Amsterdam. Dat lukte wel in Hoogeveen en Harderwijk, waar de partij tijdens de vorige periode niet in de raad zat.

In plaatsen waar CU en SGP samen optrekken is er juist een lichte stijging te zien: 3 zetels erbij.

Bij de ChristenUnie is een daling te zien van 7 zetels. De CU krimpt in plaatsen als Barneveld, Katwijk, Ridderkerk, Zwolle, Culemborg, Apeldoorn, Schouwen-Duivenland en Bunschoten. Maar groeit in plaatsen als Renswoude, Nunspeet, Staphorst, Reimerswaal en Elburg.

Voor zowel SGP als CU geldt dat de partijen wel meer stemmen hebben gekregen dan vier jaar geleden. Voor de SGP een plus van ruim 4000 stemmen, voor de CU ruim 11.000 stemmen. Dat die stemmenwinst zich niet vertaalde in extra zetels komt door de hogere opkomst, die iets meer dan 1 procentpunt hoger is dan vier jaar geleden. Ook het afschaffen van de mogelijkheid om een lijstverbinding aan te gaan, zou oorzaak kunnen zijn van het zetelverlies.

Met gezamenlijke lijsten sleepten de partijen bijna 5000 stemmen meer in de wacht.

Het CDA krimpt in aantal stemmen ongeveer 4000, en verliest zo’n zestig raadszetels.

Later donderdag verschijnt een uitgebreidere analyse van de uitslagen van de christelijke partijen.