Coalitie dubt over berechten IS-strijders

De Turkse inval in Noord-Syrië zet de discussie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over de manier waarop Nederlandse IS-strijders moeten worden berecht verder op scherp.

Zondag kruisten woordvoerders van VVD en D66 de degens bij het tv-programma Buitenhof.

Buitenlandwoordvoerder Sjoerdsma van D66 zei daarbij dat de situatie in het noorden van Syrië Nederland ertoe dwingt IS-strijders in Nederland te berechten. Het kabinet wil juist proberen terreurverdachten in de regio voor een internationaal tribunaal te brengen, maar Sjoerdsma vreest dat IS’ers „onder de radar naar Nederland komen en daar verschrikkelijke dingen gaan doen.”

Sven Koopmans van coalitiepartner VVD hield bij Buitenhof vast aan de lijn van het kabinet. De Turken moeten zorgen dat IS-strijders vast blijven zitten, zei hij.

Maandagochtend zetten de partijen de discussie voort. D66-leider Rob Jetten zwakte daarbij het standpunt van zijn partij iets af door te zeggen dat de regering er alles aan moet doen „om te kijken hoe we mensen gecontroleerd kunnen terughalen”.

Voorman Gert-Jan Segers van de ChristenUnie koos eveneens voor een middenkoers. Hij vindt dat de Nederlandse regering moet onderzoeken „of en hoe Nederlandse IS-strijders uit Syrië kunnen worden teruggehaald.” Minister Blok (Buitenlandse Zaken) moet daarbij het voortouw nemen.

Terrorismedeskundige prof. Edwin Bakker noemde de keus van de regering om te wachten op een internationaal tribunaal zaterdag in de Volkskrant naïef. „Dat je de controle over de groep IS-strijders kwijtraakt, is een scenario waar veel mensen vooraf voor gewaarschuwd hebben”, zei hij.

Naar aanleiding van de Turkse inval komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU maandag en dinsdag bijeen.