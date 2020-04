Baudet: Van VVD tot links wil vernietiging van Nederland

Het lijkt erop dat FVD-voorman Baudet steeds extremere uitspraken doet. „We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD en CDA tot en met D66, GroenLinks, PvdA en SP... Allemaal min of meer allemaal hetzelfde willen, namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, klimaat, EU en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht.”

FVD-voorman Baudet mocht vorige week tijdens een interview bij GeenStijl leeglopen. Daar maakte hij gretig gebruik van.

En als Baudet nu al premier was, hadden we niet te maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Een lang citaat met een treffende conclusie: „Als ik premier was dan waren er nu 20 privéjets die overal naartoe vlogen, alles hierheen haalden. Dan hadden we uit het buitenland allemaal intensive care-units in Nederland neergezet. Dan had de economie open kunnen blijven, dan was de zorgcapaciteit niet uitgeput geraakt, dan hadden we iedereen getest, dan hadden we de grenzen allang dichtgegooid. Ik sta gewoon voor een totaal andere levensvisie. Ergens houdt het ook op, het gevecht om de populariteit. Ergens is de democratie ook entertainment.”