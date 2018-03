Máxima praat over het leren van Nederlands

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend ervaringen uitgewisseld over het leren van de Nederlandse taal. Dat deed ze in Amersfoort, waar de stichting Het Begint met Taal zijn tienjarig jubileum viert.

Máxima, die Nederlands leerde voor haar huwelijk met Willem-Alexander, sprak met zo'n driehonderd coördinatoren, cursisten en beleidsmakers over de ervaringen met taalcoaching. Tijdens de bijeenkomst was ook aandacht voor het programma Taal & Toekomst, dat jonge nieuwkomers voorbereidt op leven en werken in Nederland.

Het Begint met Taal is in 2008 door vier vrijwilligersorganisaties opgericht. Inmiddels is het een platform met meer dan 160 lokale partners op ruim 260 locaties. Wekelijks begeleiden 15.000 vrijwilligers zo'n 28.000 anderstaligen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur. De stichting viert zijn jubileum met de landelijke conferentiedag Leve de taalcoördinator, waarbij de lokale vrijwilligers samenkomen.