In het gebouw van de Erdee Media Groep in Apeldoorn wordt donderdagvond het boek ”Koninklijk afscheid” van David Hakkenberg gepresenteerd. Paul Rem, conservator van Het Loo, houdt een lezing over koninklijke uitvaarten.

De bijeenkomst, georganiseerd door uitgeverij De Banier, begint om 19.30 uur en is live te volgen op deze pagina.