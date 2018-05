Koningin Máxima opent Social label Lab

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend in Den Bosch het Social label Lab geopend. In dit designlab in een voormalige veevoederfabriek zetten mensen met een arbeidsbeperking producten in elkaar van Nederlandse topontwerpers.

Stichting Social label werd in 2014 opgericht door ontwerpers Petra Janssen en Simone Kramer. Op dit moment zijn twaalf werkplaatsen en ontwerpers aangesloten, waaronder Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Dick van Hoff, Edwin Vollebergh, Borre Akkersdijk en Roderick Vos.

Duitse pers mist koningin Máxima

Bij haar vertrek werd de koningin alvast gefeliciteerd met haar aanstaande verjaardag. Ze viert donderdag haar 47e verjaardag.