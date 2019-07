Weer eerder grondstoffen aarde uitgeput

Maandag 29 juli is de geschiedenis ingegaan als zogeheten Earth Overshoot Day van het jaar 2019. Het punt is bereikt dat wereldwijd de grondstoffen die de aarde in theorie kan produceren voor een heel jaar, al verbruikt zijn.

Dat moment is naar voren opgeschoven, zegt Global Footprint Network, de internationale onderzoeksorganisatie die de benaming gaf aan het meetmoment. In 2018 was het omslagpunt namelijk op 1 augustus. Dat de mensheid voor de rest van het jaar moet interen op de reserves van de planeet, leidt tot bodemerosie, ontbossing en meer CO2 in de lucht, zegt de organisatie.

Op een gegeven moment houdt dat op, stelt Robert Klijn van consultancybureau Fair Impact, verbonden aan de onderzoekers. „Het is onduidelijk hoever we kunnen gaan met het vergroten van onze ecologische voetafdruk.” „We moeten onze economie echt anders gaan inrichten”, reageert Evert Hassink van Milieudefensie, een onafhankelijke organisatie.