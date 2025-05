Groot overschot zonnestroom leidt vaker tot negatieve stroomprijs

Het aantal uren in Nederland met negatieve stroomprijzen liep vorig jaar met 45 procent op tot 458 uur. Aan de andere kant daalde het aantal uren met zeer hoge prijzen van meer dan 200 euro per megawattuur tot 98 uur.

De gemiddelde groothandelsprijs voor elektriciteit in Nederland bedroeg in 2024 77 euro per megawattuur. Dat is bijna een vijfde minder dan het jaar ervoor, dankzij lagere prijzen voor aardgas en steenkool en de groei van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De gemiddelde groothandelsprijs voor elektriciteit in het noordwesten van Europa daalde vorig jaar met 26 procent tot 71 euro per megawattuur.

Gas blijft de belangrijkste energiebron voor de elektriciteitsproductie, maar de hernieuwbare stroomproductie in Nederland blijft toenemen, signaleert TenneT. Vorig jaar vormde de productie uit zon- en windenergie 45 procent van de totale stroomproductie.

De CO2-uitstoot van de Nederlandse elektriciteitssector daalde vorig jaar met 15 procent, maar dit was de kleinste daling in drie jaar. „De terugval in tempo kan deels worden verklaard doordat de afbouw van fossiele productie langzamer verloopt dan voorheen”, constateert TenneT.