Meer huizen verkocht ondanks onzekerheid economie, meldt Kadaster

Het aantal verkochte huizen op de krappe woningmarkt is het afgelopen kwartaal gestegen. Het Kadaster meldt dat in het eerste kwartaal bijna 51.500 woningen zijn verkocht, bijna 16 procent meer dan een jaar eerder. Dit is opvallend, want onzekerheid in de wereldeconomie en een dalend consumentenvertrouwen hebben volgens het Kadaster doorgaans een effect op de woningmarkt.