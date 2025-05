Vliegtuigmotorenmaker Rolls-Royce noemt tarieven VS beheersbaar

„We volgen de mogelijke indirecte impact op de economische groei en inflatie nauwlettend en zullen de nodige maatregelen blijven nemen”, zei topman Tufan Erginbilgic donderdag in een verklaring voorafgaand aan de jaarvergadering van het bedrijf. Rolls-Royce blijft voor dit jaar rekenen op een bedrijfswinst van 2,7 miljard pond, ongeveer 3,2 miljard euro.

De tarieven van Trump dwingen de luchtvaartindustrie zich aan te passen, nadat de sector juist decennialang van tarieven was afgeschermd. De Europese vliegtuigbouwer Airbus hield woensdag ook vast aan zijn prognose voor het hele jaar. ’s Werelds grootste vliegtuigmaker verwacht nog steeds ongeveer 820 toestellen af te leveren, tegen 766 vorig jaar. Maar in die prognose is geen rekening gehouden met de tarieven en wordt ervan uitgegaan dat er „geen extra verstoringen in de wereldhandel of de wereldeconomie” zullen zijn, waarschuwde Airbus.

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben echter al laten weten niet bereid te zijn de extra kosten voor vliegtuigen als gevolg van de tarieven te betalen. Daarnaast heeft China zijn maatschappijen opgedragen geen toestellen meer af te nemen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing.