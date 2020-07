Starter van autobedrijf: Ik heb geen minuut wakker gelegen van de crisis

De start van autobedrijf ”EenPostAuto” viel samen met de uitbraak van het coronavirus. Een officiële opening kwam er nooit, maar desondanks was Lubbertus Post (41) geen minuut zenuwachtig.

De boerenzoon uit Genemuiden volgde een commerciële verkoopopleiding aan de meao. Hij waste op zaterdag auto’s bij een plaatselijke garage, vond er een stageplek en bleef er enkele jaren. Vijf jaar werkte hij bij Autotaxatie Net BV in Apeldoorn. Post leerde er de details van talloze automerken en modellen kennen en vooral de berekening van de prijs. „Op een gegeven moment vond ik het te geestdodend en wilde ik echt de handel in.”

Hij werd gevraagd door een autodealer uit Apeldoorn. „We deden business to business, maar ook steeds meer verkoop aan particulieren.” Hij klom er op tot verkoopleider. Na vele jaren beviel het hem steeds minder. „In januari heb ik van de ene op de andere dag besloten ermee te stoppen.”

Zijn besluit om voor zichzelf te beginnen, gaf hem veel energie. „Ik voelde me 21 in plaats van 41. Ik heb al die jaren de ruif van de baas gevuld. Dat kan ik ook voor mijzelf, was m’n gedachte. Diep in mijn hart had ik al wel eerder iets voor mezelf gewild. Maar ik heb het steeds vooruitgeschoven. Dat kwam onder meer door een ongeval met een lange nasleep in 2007 en een hernia in 2015.”

Reclamecampagne

Op een donderdag viel zijn besluit, op de maandagavond daarop zat hij met de eigenaar van een leegstaande loods op het oude industrieterrein aan de rand van het dorp om tafel. „Een super zichtlocatie die als bouwbedrijf was opgezet en daarna diende als garage-werkplaats. Die zit nu verderop in dezelfde straat, en doet voor mij het onderhoud, apk en reparaties. Een poets-cleaningbedrijf bevindt zich om de hoek. Zo heb ik alles binnen handbereik.” Het pand is nu ontvangstruimte en showroom, buiten staan de meeste auto’s. Een familielid hielp met het opzetten van een reclamecampagne, het vervaardigen van een website en het bedenken van logo’s.

Van verschillende zijden werd met argusogen naar de starter gekeken. „Waar ben je aan begonnen in deze tijd? Dat heb ik van vele kanten gehoord.” Hij kocht een eerste voorraadje via veilingen en partijen die auto’s uit de privatelease verkopen. „Ik zoek naar de juiste uitvoering, een lage kilometersstand en niet ouder dan 2012. In de prijsklasse van 5000 tot 25.000 euro. Dus voor de gemiddelde doelgroep. Frisse en mooie auto’s waarop je desgewenst garantie kan verstrekken.”

Post zorgt ervoor dat hij op internet goed vindbaar is. „Half maart verkocht ik m’n eerste auto. Ik had gerekend op twee opdrachten per week, acht per maand. Maar het werden er minstens vijftien. Ik heb er in drie maanden vijftig verkocht.”

Hij merkte weinig van de coronacrisis en denkt dat zijn jarenlange ervaring een belangrijke rol speelt bij de vlotte verkoop. Daarbij laat hij het zeker niet na om potentiële klanten zelf te blijven benaderen. „Zo snel mogelijk in gesprek gaan en niet alleen mailen of appen. Je moet kopers ook in een bepaalde richting sturen.” Hij slijt vrijwel alle merken. „Bij voorkeur benzineauto’s. Volledig elektrisch rijden gaat nog wel even duren.”

serie Starten in crisistijd

Deel 1 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid. Volgende week zaterdag deel 2.