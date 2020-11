Philips wil ziekenhuizen helpen met cybersecurity

Zorgtechnologieconcern Philips gaat ziekenhuizen bijstaan op het gebied van cyberveiligheid. Dan gaat het niet om computers op kantoren, maar wel om verbonden apparaten die nodig zijn om zorg te leveren. Dat zei topman Frans van Houten in de aanloop naar ’s werelds grootste radiologie-conferentie RSNA.

Philips liet voorafgaand aan de conferentie, die van 29 november tot en met 4 december duurt ,verschillende innovaties op het gebied van medische beeldvorming en klinische IT zien. Ook ging het techconcern in op hoe wordt samengewerkt met de Nederlandse ziekenhuizen.

Volgens Van Houten hebben ziekenhuizen veel apparatuur die relatief gezien verouderd is en is de laatste jaren te weinig gedaan om ze te upgraden. Wel zijn de apparaten allemaal verbonden met wifi en IT-systemen en daarmee kwetsbaar voor cyberaanvallen. Hier en daar is het criminelen al gelukt om in ziekenhuissystemen in te breken.

Het vervangen van alle apparatuur zou een te grote kostenpost zijn en volgens Van Houten „niet gepast” in de huidige tijd. Met de hulp van Philips moet het volgens de topman mogelijk zijn om de levenscyclus van bestaande ziekenhuisapparatuur te verlengen, ook vanuit veiligheidsoogpunt.

Philips richt zich daarbij niet specifiek op apparaten van het eigen merk. Ook andere medische apparatuur kan worden beveiligd. „Daarbij moeten we wel keer op keer beoordelen of dat kan”, aldus Van Houten.

De topman zei verder dat de coronacrisis voor immense druk heeft gezorgd op de gezondheidszorg en het zorgpersoneel. Volgens het zorgtechnologiebedrijf heeft de pandemie de verdere digitalisering van de zorgsector en de uitrol van slimme toepassing zoals kunstmatige intelligentie versneld. Daarbij zijn ook grote stappen gezet met het leveren van zorg op afstand.

Een van de speerpunten in de Philips-presentatie was het virtueel commandocentrum van waaruit zorg op afstand ondersteund kan worden. Dit bleek in coronatijd al „uitermate relevant”, aldus Van Houten. Hij onderstreepte dat met behulp van data onder meer verpleegkundigen effectiever ingezet kunnen worden. „Daar waar ze echt nodig zijn.”

Van Houten pleitte ook voor verdere inspanningen om van Nederland het centrum van de Europese gezondheidsdatacloud te maken. „De datahub voor heel Europa. Dat zou toch mooi zijn”, aldus de Philips-baas. Van Houten spoorde aan tot „pionieren” ook omdat Brussel bereid is daar geld in te steken. Ook zou Nederland kunnen profiteren van de geneesmiddelenautoriteit EMA, die al in Nederland is gevestigd.