Ook kwaliteitsspul bij kringloopwinkel De Mors in Rijssen

Kringloopwinkel De Mors in Rijssen doet goede zaken. Netto 70.000 euro leverde de verkoop van tweedehandsspullen dit jaar al op, ten bate van de deputaatschappen voor zending, evangelisatie en Israël van de Gereformeerde Gemeenten.

Op een landelijke dag voor zendingscommissies hoorden leden van de drie gereformeerde gemeenten in Rijssen van het succes van kringloopwinkel Ramsjburg in Middelburg. Zoiets zou voor hun stad ook wel iets zijn, dachten ze. Een paar jaar later is kringloopwinkel De Mors op het gelijknamige bedrijventerrein een goed geoliede onderneming met 75 vrijwilligers en vele bezoekers uit Rijssen en ver daarbuiten.

„Al langer zochten we naar mogelijkheden om meer geld voor zending en evangelisatie binnen te krijgen”, vertellen voorzitter Hans Timmerman en penningmeester Joop Scheppink. „Zangavonden werden er al veel georganiseerd, fietspuzzeltochten ook, terwijl ze maar weinig opbrachten. Met allerlei andere organisaties en verenigingen visten we in dezelfde vijver. De laatste fietspuzzeltocht, op een tweede pinksterdag, bracht 400 euro in het laatje. Voor dat bedrag was je als organisatie heel druk geweest. Dan ga je toch nadenken over betere en stabielere manieren van fondswerving. Het voorbeeld van Middelburg sprak daarom aan.”

De kringloopwinkel in een verbouwde fabrieksloods bestaat nu drie jaar. Hij beslaat 1200 vierkante meter, verspreid over drie hallen. Vooral meubels, kleding en curiosa vinden gretig aftrek.

Speelgoed

Ook speelgoed loopt volgens bestuurslid Hannie Dijkgraaf prima. „Al gaat het niet om grote bedragen, met 50 cent of een euro per stuk verkopen we in drie maanden toch voor 3000 euro.” De helft van de opbrengst van De Mors is voor de zending, de deputaatschappen voor evangelisatie en Israël krijgen elk een kwart.

Van de klanten komt driekwart van buiten de drie gereformeerde gemeenten. Onder hen zijn handelaren en opkopers uit het buitenland, aldus Scheppink. „Daar hebben we goede contacten mee. Afgelopen donderdag waren er weer drie groepjes, uit Tsjechië en Polen. Dan verkoop je zo voor 1500 euro, alleen al aan meubels. Ze komen om de paar weken, als we een nieuwe voorraad hebben.”

Door de toeloop van kopers zit het ook wel goed met de omloopsnelheid van de spullen in de winkel. Wat de een weggooit, komt een ander goed van pas. Scheppink: „Als iets niet wordt verkocht, zakt de prijs. Je moet soms net die ene liefhebber treffen.” Dijkgraaf: „Iets op een andere plek zetten helpt nogal eens.” Scheppink: „Een exclusief product is een sieraad voor de winkel en mag gerust langer blijven staan, maar het is niet de bedoeling dat een simpele kast alleen plaats inneemt in de winkel. Die moet wel wat opbrengen.”

De inbreng komt vooral van gemeenteleden. Dijkgraaf: „We krijgen echt goede spullen binnen. Heel vaak horen we van mensen die aan nieuwe meubels denken: „Laten we die oude maar naar De Mors brengen, dat is toch voor een goed doel.” De kwaliteit komt de verkoop ten goede.”

Complete inboedels

De kringloopwinkel krijgt ook complete inboedels aangeboden. Scheppink: „Gemeenteleden bellen op: „Moeder gaat verhuizen naar een verzorgingshuis, haar huisje moet leeg, kom maar halen.” Ook van mensen die kleiner gaan wonen, krijgen we spullen.” Meubels en elektra worden indien nodig voor verkoop gerepareerd.

Netto heeft De Mors in de eerste helft van dit jaar 70.000 euro opgebracht. „Dertig procent meer dan over dezelfde periode vorig jaar”, aldus Timmerman.

Dijkgraaf heeft de indruk dat er steeds meer gemeenteleden in de winkel komen. „Niet alleen om de lagere prijs en het goede doel. Ze ontdekken dat de spullen nog prima in orde zijn. Het stigma dat de kringloop iets is voor mensen die het anders niet kunnen betalen, gaat er wel van af.”

Zending ZGG blij met kringloopwinkels

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) ontving vorig jaar 603.000 euro van vier kringloopwinkels, in Middelburg, Goes, Ridderkerk en Rijssen. In 2016 was dat 441.000 euro.

De Zeeuwse winkels schenken de hele netto-opbrengst aan ZGG, vanuit Rijssen en Ridderkerk ontvangt de zending de helft. De eerste winkel, Ramsjburg op industrieterrein Ramsburg in Middelburg, werd in 2011 opgericht. In 2014 werd Goed & Gebruikt in Goes geopend, in 2016 kringloopwinkel Noordenweg in Ridderkerk.

Niet alleen om het geld is ZGG blij met de kringloopzaken, zegt Anton Herrebout, hoofd administratie en personeel. „De plaatselijke gemeenten zijn onze voornaamste inkomstenbron. Gemeenteleden steken tijd in de winkels, sommigen bijna dagelijks. Daaruit blijkt de betrokkenheid bij het zendingswerk.”

zomerserie Tweede leven

Spullen die stuk zijn of versleten worden maar al te vaak weggegooid. Dit is het zevende deel van een serie artikelen die laten zien dat het ook anders kan.