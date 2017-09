NVWA haalt meeste eiercodes uit fipronilschandaal van website

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de lijsten met codes van eieren die besmet zijn met het insecticide fipronil drastisch verkleind. De codes van eieren waarvan de houdbaarheidsdatum (de zogenoemde THT-datum) is verlopen, zijn zondagmiddag geschrapt.

Met behulp van de eiercodes kunnen consument eieren in hun koelkast controleren. Het is volgens de NVWA niet aannemelijk dat er nog eieren met de nu verwijderde codes in omloop zijn. Daarom is het „niet langer zinvol” om die op de NVWA-website te laten staan.

In een toelichting noemt de voedselwaakhond nog een tweede reden om de meeste eiercodes te schrappen. „De lange lijsten wekten de indruk dat er nog veel eieren met fipronil te koop zouden zijn, terwijl dat niet het geval is.”

Tot voor kort stonden op de site van de NVWA vier lijsten met codes van eieren waarin fipronil was aangetroffen. De lijsten werden regelmatig bijgewerkt als er nieuwe besmettingen waren aangetroffen of juist stallen schoon waren verklaard.

Lijst 1 telde steeds slechts één eiercode waarvoor de NVWA begin augustus een publiekswaarschuwing deed uitgaan. Iedereen werd afgeraden om deze eieren –afkomstig van een boerderij uit Eck en Wiel– te eten. Deze lijst is geheel verdwenen.

Lijst 2 bevatte vorige week nog 75 eicodes waarvan werd geadviseerd deze niet door kinderen te laten eten. Daarvan zijn er nu vijf over.

Op lijst 3 stonden tot zondag nog 194 eicodes. Dit betrof alle codes van de lijsten 1 en 2 plus codes van pluimveestallen waar fipronil in lage dosering was aangetroffen. Die laatste eieren kunnen het Voedingscentrum overigens wél geconsumeerd worden. Deze derde lijst telt nu nog zes codes, waarbij de codes van lijst 2 er bovendien niet meer tussen staan.

Lijst 4 meldt de codes van besmette buitenlandse eieren die op de Nedrladnse markt terecht zijn gekomen. Deze lijst is vergeleken met vorige week niet gewijzigd. Er staan elf Belgische codes op.