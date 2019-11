KLM begint onderzoek naar chroom-6

De KLM laat onderzoek doen naar de kwestie chroom-6. Dat bevestigde de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door de Telegraaf. KLM wil weten in welke mate en op welke wijze in het verleden sprake is geweest van blootstelling van medewerkers aan chroom-6. Het gaat om personeel van KLM-onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en het voormalige Martinair.

Chroom-6 is een metaalsoort die onder meer goed werkt tegen corrosie. Blootstelling eraan kan gezondheidsklachten veroorzaken. De luchtvaartmaatschappij gaat nu individuele medewerkers onderzoeken op blootstelling aan chroom-6 in het verleden. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling te beperken.

Op verzoek van KLM-medewerkers wordt gezondheidsinstituut RIVM benaderd voor deelname aan het onderzoek. KLM werkt in samenwerking met vakbonden ook aan een compensatieregeling. Die moet ook gelden voor oud-medewerkers en personeel die de komende jaren uit dienst gaan. Het onderzoek zal enkele maanden in beslag nemen, zo is de verwachting.