Horeca houdt open dag om personeel te werven

De horecabranche gaat een landelijke open dag houden. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakte dat tijdens vakbeurs Horecava bekend. De Nationale Horecadag op 21 mei is bedoeld om studenten, werkzoekenden en bestaande horecamedewerkers te lokken en een aantrekkelijk beeld van de horeca als werkgever neer te zetten. KHN benadrukt overigens dat ook andere geïnteresseerden welkom zijn.

Dat personeelsgebrek een heet hangijzer is in de horeca, blijkt ook uit een onderzoek van KHN. De helft van de werkgevers in de branche maakt zich daar zorgen over. Te veel concurrentie wordt door een derde genoemd als een bedreiging en ruim een kwart noemt blurring. Bij dat fenomeen gaan winkels, zoals bijvoorbeeld een kapper of boekwinkel, alcohol schenken.

Toch zien horeca-ondernemers 2019 met vertrouwen tegemoet. Van de bijna duizend ondervraagde ondernemers heeft 72 procent veel vertrouwen in dit jaar. Bijna alle horeca-ondernemers willen bestaande activiteiten uitbreiden of nieuwe activiteiten ontplooien. Toch heeft maar 58 procent van de ondervraagden als doel om dit jaar te groeien.